Bursa Festivali'nde Balkan rüzgârı

Dünyaca ünlü çelist, orkestra şefi ve Moskova Çaykovski Konservatuarı Profesörü Alaksander Rudin ile opera sanatında Türkiye’nin uluslararası arenadaki temsilcisi Murat Karahan’ın muhteşem konseriyle açılan 63. Uluslararası Bursa Festivali’nin ikinci gününde Balkan rüzgarı esti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63. Uluslararası Bursa Festivali’nin ikinci gününde Goran Bregoviç ve Burhan Öçal sahne aldı. Balkan coğrafyası ritimlerinin ve Trakya halk ezgilerinin yankılandığı konserde, Goran Bregoviç tarafından ‘Vino Tinto, Maki Maki, Duj Duj, Balkan Balkan, Mazel Tov, Twist’ şarkıları seslendirildi. Açık Hava Tiyatrosu’nu unutulmaz bir gece yaşayan sanatsevreler, sanatçının şarkılarına dans ederek ritim tuttu. Performansıyla izleyenleri eğlendiren Bregoviç, kendisine eşlik ederek unutulmaz bir geceye imza atan Bursalılara teşekkür etti.

Bregoviç’in ardından sahne alan Burhan Öçal, Trakya’nın zengin müzik mirasını davullar, klarnetler ve yaylı çalgılarla buluşturarak izleyenlere unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Burhan Öçal’ın dünya çapındaki ritim dehası The Trakya All Stars Projesi ‘Balkan Wedding Night’, müzikseverlere hem düğün eğlencesinin coşkusunu hem de folklorik köklerin zenginliğini doyasıya yaşattı. Konser boyunca temponun zirve yaptığı gecede, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduranlar çiftetelli havasıyla da doyasıya eğlendi.

Festival coşkusu Bursa’nın dört bir yanında

63. Uluslararası Bursa Festivali coşkusu bir hafta boyunca 37. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması ile devam edecek. Türkiye’nin uluslararası alandaki sayılı etkinliklerinden biri olan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na bu yıl 16 ülkeden yaklaşık 500 dansçı katılıyor. Yerli ve yabancı dansçılar, yapacakları gösterilerle festivalin coşkusunu Bursa’nın 17 ilçesine taşıyacak. Ekiplerin gösterilerinin yanı sırada ilçelerde şu konserler düzenlenecek:

"Ayfer Vardar - Coşkun Karademir - 8 Temmuz Salı Harmancık, 9 Temmuz Çarşamba Orhangazi, 10 Temmuz Perşembe Yenişehir Ali Çakar - 9 Temmuz Çarşamba Gürsu Borçka Kadınlar Korosu - 9 Temmuz Çarşamba İnegöl, 10 Temmuz Perşembe Yıldırım Belediyesi Cazibe Merkezi Emel Örgün - 10 Temmuz Perşembe Keles

Hale Yamaner - 8 Temmuz Salı Mustafakemalpaşa, 9 Temmuz İznik, 10 Temmuz Perşembe Orhaneli

Menteşeli Cengiz - 9 Temmuz Salı Büyükorhan Samida - 8 Temmuz Salı Gemlik, 9 Temmuz Çarşamba Karacabey, 10 Temmuz Perşembe Kestel Soner Olgun - 8 Temmuz Salı Mudanya. Festivaldeki etkinlikleri takip edecekler, BKSTV’nin sosyal medya hesaplarından bilgi alabilecek."