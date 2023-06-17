Bursa Fotoğraf Maratonu' başladı

Bursa’nın değerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla bu sene 3’üncüsü düzenlenen ‘Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu’, ‘Bursa’nın köşe taşları tarihî yapılar’ temasıyla başladı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden fotoğrafçıların da yoğun ilgi gösterdiği maraton, bu sene de Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılıyor. Fotoğraf maratonu katılım başvuruları, 15, 16, 17 ve 18 Haziran 2023 tarihlerinde saat 09.00 ile 20.00 arasında Bursa UNESCO Meydanı’ndaki (Bursa Tarihi Belediye Binası yanı) kayıt masasında “Katılım Başvuru Formu” doldurularak yapılıyor. Bursa Fotoğraf Maratonu kayıt masasında yapılacak kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacak ve 18 Haziran saat 20.00’a kadar son fotoğraf yüklemesi yapılmış olacak. Maratona katılan eserler 25 Haziran’da değerlendirmeye alınacak ve sonuçlar da 28 Haziran’da açıklanacak.

Toplam 100 bin TL ödül

Katılımın ücretsiz olduğu ve her katılımcının en fazla 4 adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle katılabileceği maraton, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, Türkiye’de yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açık olacak. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Alper Bilsel, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve BUFSAD Başkan Yardımcısı Alper Keskin, Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Aziz Elbas, Gelişim Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi Özlem Tuğçe Keleş, BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş ve FOTOGEN Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Çöplü’den Seçici Kurul, 25 Haziran’da değerlendirmeye alacak. Sonuçlar ise 28 Haziran’da açıklanacak. Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu’nun birincisi 15 bin TL ve TFSF altın madalya, ikincisi 12 bin TL ve TFSF gümüş madalya, üçüncüsü de 10 bin TL ve TFSF bronz madalya ile ödüllendirilecek. 3 adet mansiyona 5 biner TL ve TFSF mansiyon, sergilemeye değer görülen en fazla 43 esere de 1000’er TL para ödülü verilecek. Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu ile ilgili tüm detaylar ile başvuru formuna bursa.bel.tr sitesinden ulaşılabilecek.

Maraton’a yoğun katılım

Koza Han’da ‘Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu’’na katılan fotoğraf tutkunlarıyla biraraya gelen Bursa Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş, katılımcılara çay, simit ve tahanlı pide ikram etti. Türkiye’nin değişik şehirlerinden Fotoğraf Maratonu’na yoğun katılım olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, “İlk günde kayıt yaptıran kişi sayısı 250’yi geçmiş durumda. Katılan tüm fotoğraf tutkunlarına teşekkür ediyorum. Bursa Fotoğraf Maratonu, Unesco Meydanı’ndaki kayıt masasında yapılacak kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayıp 18 Haziran saat 20.00’ye kadar son fotoğraf yüklemesinin yapılmış olması gerekiyor. Amacımız, Bursa’nın değerlerini ön plana çıkartmak. Farklı kategorilerde ödüllerimiz olacak. Sergilenmeye uygun görülen fotoğraflara da ödülümüz var. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bursa, şiirlere ve şarkılara konu olmuş bir şehir. Bursa, artık fotoğrafları da süsleyen bir şehir. İnşallah bu güzellik artarak devam edecektir” dedi.

BUFSAD Başkan Serpil Savaş ise, ‘Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu’nun düzenlenmesinde emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na teşekkür etti. Bursa’nın tarihine ve kültürüne fotoğrafçıların da katkı sunmasından mutluluk duyduklarını anlatan Savaş, “Bursa’nın tarihine ve belleğine iz düşecek güzel karelerle maratonu tamamlamış olacağız. Katılan tüm herkese başarılar diliyorum” diye konuştu.