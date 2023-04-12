Bursa gastronomisi kitap oluyor

Bursa Gastronomi ve Turizm Derneği, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bursa Gastronomi ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Önder Uçar, turizm şirketleri, yerel yönetimler ve ticaret odalarıyla ortak hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Bursa Gastronomi ve Turizm Derneği (GTD) yöneticileri basın mensupları ile iftar sofrasında buluştu. GTD Başkanı Yüksel Aktaş, 2022 yılında faaliyet göstermeye başlayan derneğin açılışının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen önemli çalışmalara imza atıldığını ifade etti. Aktaş, "Bursa’mızın yerel lezzetlerini ülke turizmine katkı sağlanması için Uludağ Üniversitesi yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu yılda aynı şekilde tüm hassasiyetimizle festivalde yer alacağız. En az 5 ayrı şehirde Bursa gastronomisinin ve turizminin tanıtımı için etkinlikler düzenleyeceğiz. Yurt dışında en az bir ülkede yine Bursa gastronomisini tanıtma çalışmalarımızı yapacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’yla Bursa Gastronomi Mutfağı ve Bursa Gastronomi Müzesi’nin oluşturmayı planlıyoruz. Bu mutfakta Bursa’nın da içinde olduğu, zaman içerisinde unutulmuş lezzetlerin tekrar tanıtımı ve ön plana çıkartılmasını hedefliyoruz. Bursa’da özellikle esnaf restoranlarında Bursa’nın yerel lezzetlerinin sunulması için şeflerle birlikte gerekli çalışmalar yapacağız. En önemlisi ise Bursa gastronomisiyle ilgili yakın zamanda bir kitapçık hazırlayacağız” dedi.

Bursa gastronomisinin ileri seviyeye gelmesi ve şehre katkı sağlayabilmesi için turizm şirketleriyle, yerel yönetimlerle ve ticaret odalarıyla ortak hareket etmeleri gerektiğinin ifade eden GTD Başkan Yardımcısı Önder Uçar, bu noktada sektör dinamiklerinden destek beklediklerinin altını çizdi.

İftarda ayrıca yönetim kurulu üyelerinden Hakan Gezerayak, Adem Karataş, Yusuf Altay, Bircan İyigenç, Cem Ünlü, Gökhan Çakar, Erol Çağlayan, AV. Özgür Yıldız, Volkan Sepetçi, Mete Pideci ve Şef. Bülent Barış hazır bulundu.