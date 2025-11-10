Bursa geleceğin fikirlerine öncülük edecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, girişimcilik ekosisteminin öncü aktörlerini DemoDay 2025’te buluşturuyor. Yenilikçi projelerin sergileneceği etkinlik, 14 Kasım Cuma günü kentin dijital dönüşümüne yön verecek fikirleri sahneye taşıyacak.

Bursa’yı girişimci belediyeciliğin öncü şehirlerinden biri haline getirme vizyonuyla çalışan Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Cuma günü şirket temsilcilerini, akademisyenleri, kamu kurumlarının teknik ekiplerini ve üniversite öğrencilerini DemoDay 2025’te buluşturuyor. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na bağlı Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürlüğü bünyesindeki B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi koordinasyonunda hazırlanan programa, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Bursa Uludağ TTO, Ulutek, Bursa TTO, Bursateknopark, BUSİAD ve BİSİAD destek veriyor.

Yenilikçi projeler görücüye çıkacak

20 Haziran’da gerçekleştirilen lansmanın ardından yapılan 85 girişim başvurusu, uzman jüri ekibi tarafından değerlendirilerek 17 girişim DemoDay 2025’e kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanlarına giren projelerin ilgili birimlerde küçük ölçekli olarak test edilmesine imkân tanıyan kavram kanıtı (PoC) çalışmasına da fırsat sunuldu. Kabul edilen girişimler, 14 Kasım Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde kentin dijital dönüşümüne katkı sunacak olan projelerini jüri ve kamuoyu karşısında sunacak. Ekosistemin uzmanlarından oluşan 9 kişilik jüri ekibi, sahnede sunulan girişimleri değerlendirecek. Birinci olan girişime 500 bin TL, ikinciye 300 bin TL, üçüncüye ise 200 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca Platin Capital tarafından iki ayrı projeye 75’er bin TL ödül verilecek. Yine Platin Capital tarafından birinci seçilen girişim, yatırım turuna çıkarılacak. BUSİAD ise ilk 5’e girmeye hak kazanan girişimler için yatırımcı görüşmeleri düzenleyecek.

Ayrıca projeler, kurulan stantlar aracılığıyla akademisyenlere, iş adamlarına ve vatandaşlara tanıtılacak. ‘Trafik verilerinin yapay zekayla analiz edilmesi, enerji verimliliğini artıran sensör tabanlı sistemler, atık toplama optimizasyonu, akıllı tarım uygulamaları, dijital belediyecilik çözümleri’ gibi yenilikçi girişimler, etkilerini ve gelecek iş birliği potansiyellerini katılımcılarla paylaşacak.

"Herkesi bu sürecin parçası olmaya çağırıyorum"

Yenilikçi fikirleri merak edenleri etkinliğe davet eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bu program birlikte gelişmenin, deneyim paylaşımının ve geleceği inşa etmenin bir platformudur. Bursa Demo Day 2025, bu cesareti desteklemek, bu vizyona ortak olmak ve bu enerjiyi kentle buluşturmak için tasarlandı. Demo Day 2025’in finalinde yer alacak her proje, sadece bir fikir değil; aynı zamanda Bursa’nın geleceğine bırakılan bir iz olacaktır. Gençlerimizi, girişimcilerimizi, fikir sahibi herkesi bu sürecin parçası olmaya çağırıyorum. 14 Kasım’da düzenlenecek büyük finalde görüşmek üzere, tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum" dedi.