Bursa, geleceğin kentleşmesine yön veriyor

Şehirlerin değişim ve dönüşüm süreçlerine yön verecek fikirlerin görüşüldüğü Dünya Şehircilik Günü 49. Kolokyumu, 32 yıl aradan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa’da başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Planlama Ajansı iş birliği ile hazırlanan Dünya Şehircilik Günü 49. Kolokyumu, ‘Değişimin Eşiğinde’ temasıyla Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde başladı. 6-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan kolokyumda, şehircilik dünyasının güncel sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılıyor. Üç gün sürecek olan kolokyumda, paneller, oturumlar, akademik bildiriler, forumlar, öğrenci çalıştayları ve sergiler yer alacak.

"Katılımcılığı, adaleti ve bilimi kent yönetiminin merkezine koyduk"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dünyada büyük değişimin yaşandığını, ülke ve kentlerin bu eşiği aşabilmesinin önemli olduğunu söyledi. Bu yıl paydaşı oldukları 49. Kolokyum’a, Bursa’da ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, buluşmayı kentlerin geleceği için birlikte düşünmenin ve birlikte üretmenin zemini olarak gördüklerini ifade etti. Kentlerin; her bir yurttaşın yaşamın tadını çıkardığı, çocukların güvenle büyüdüğü, gençlerin hayallerine umutla sarıldığı, büyüklerin huzurla yaşadığı ortak yaşam alanları olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa’mızda tam da bu anlayışla yola çıktık. Yönetim anlayışımızı bu inancın üzerine kurduk. Katılımcılığı, adaleti, bilimi ve sürdürülebilirliği kent yönetiminin merkezine koyduk. Bu yaklaşımın somut bir sonucu olarak; kentimizin geleceğini birlikte tasarlamak amacıyla Bursa Planlama Ajansı’nı kurduk. Bu konuda da örnek olan bir kent olduk" diye konuştu.

"Bir kentin geleceği toplumsal uzlaşıyla şekillenir"

Büyük bir sorumlulukla yürüttükleri 1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı’nda önemli aşamalar kaydettiklerini açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, planın Bursa’nın geleceğini belirleyen, kentin anayasası niteliğinde olduğunu hatırlattı. Kentin gerçek sahiplerinin halk olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, "Bir kentin geleceği de masa başında değil, ortak akılla, katılımla ve toplumsal uzlaşıyla şekillenir. Herkesin sesini duyarak, tüm kurumlarımız ve hemşerilerimizle el ele vererek, şeffaf, katılımcı ve birlikte üreten bir yönetimi büyütmeye devam edeceğiz. Suyu, havayı, toprağı, ormanları ve can dostlarımızı koruyan; iklim risklerine ve doğal afetlere karşı dayanıklı bir kent için kararlılıkla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Bursa’mız için hedefimiz çok net. Doğaya uyumlu, depreme dirençli, ekonomik açıdan güçlü, kültürel mirasını koruyan, sosyal açıdan adil ve herkes için yaşanabilir bir kent. İnanıyoruz ki bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

"Daha çağdaş bir Bursa için hep birlikte çalışacağız"

Geçtiğimiz haftalarda Cenevre’de düzenlenen BM Başkanlar Forumu’nda ve Barselona Dünya Metropol Zirvesi’nde katıldığı oturumlarda iklim değişikliği, kuraklık, yenilenebilir enerji ve konut krizi konularının münazara edildiğini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, bu sorunların dünyanın ortak mücadele alanı haline geldiğini dile getirdi. Birlikte hareket ederek, üreterek ve çözüm bularak mücadelenin süreceğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, 2026’da Avrupa Metropol Zirvesi’ne (EMA FORUM) Bursa olarak ev sahipliği yapacaklarını da hatırlattı. 49. Kolokyum’u yol gösterecek bir bilgi birikimi olarak gördüklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Kentler; iyi niyetle değil, iyi planlama ile yönetilmelidir. Sloganlarla değil; bilimsel verilerle, adaletle ve şeffaflıkla yönetilmelidir. Buradan çıkacak fikirleri, kentin gerçekleriyle buluşturmaya hazırız. Kentlerimizi güzelleştirmek, daha yaşanabilir bir geleceğe hazırlamak için emek veren herkesi kutluyorum. Bursa’mızın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Daha yeşil, daha adil, daha güvenli, daha çağdaş bir Bursa için hep birlikte çalışacağız. Çünkü bu kent birlikte güzel" diye konuştu.

"Doğayı, yaşamı ve kent hakkını savunmak suç değildir"

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Akif Burak Atlar, 49. Kolokyum Buluşması’nın planlama meslek alanının engin ufkunu daha genişletecek katkılar sunacağını söyledi. Şehirciliğin yalnızca mekânsal değil, teknolojik, etik ve politik açıdan büyük ve hızlı bir dönüşümden geçtiğini belirten Atlar, "Yapay zeka, büyük veri ve akıllı şehir uygulamaları planlama disiplinine yeni fırsatlar ve açılımlar sunuyor. Kişisel verilerin gizliliği, eşitlik ve kamu yararı söz konusu olduğunda ciddi ihlal risklerini de beraberinde getiriyor. Bu hızlı dönüşümün ortasında şehir plancılarının bilimsel, etik ve kamusal değerlere dayalı planlama anlayışını savunmaları giderek zorlaşmaktadır. Değişim, sancılı bir süreçtir. Bu değişim sancılarının meslektaşlarımız üzerinde oluşturduğu baskılar karşısında gücünü bilimden ve teknikten alan, yüzü kamu ve toplum yararına dönük bir şehircilik anlayışı benimsenmelidir. Doğayı, yaşamı ve kent hakkını savunmak asla suç değildir. Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Planlama Ajansı adına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Yazgan, kolokyumda yalnızca kentlerin değil; planlama anlayışının ve mesleki rollerin de dönüşümünü konuştuklarını dile getirdi. Bursa’nın tarih boyunca değişimin ve yenilenmenin kenti olduğunu söyleyen Yazgan, bu anlayışla planlamayı bilimsel temelde, katılımcı ve kamusal yararı gözeten bir yaklaşımla ele aldıklarını ifade etti.

Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Kamacı Karahan, ‘Değişimin Eşiğinde’ temasının yalnızca kentlerin değil, düşünce biçimlerinin de değişim sürecinde olduğunu gösterdiğini vurguladı. 3 gün boyunca sadece geleceğin şehirlerini değil, onları mümkün kılacak anlayışı da şekillendirmeyi hedeflediklerini anlatan Karahan, buluşmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Murat İlkme, kolokyumun 32 yıl sonra Bursa’nın sorumluluğunda gerçekleştirilmesinden büyük heyecan ve gurur duyduklarını söyledi. Kolokyumda kentlerin, meslek alanlarının ve mesleğin içerisinden geçtiği çok katmanlı dönüşümlerin münazara edilmesini amaçladıklarını anlatan İlkme, programın kente ve mesleğe hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından program, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü beyannamesinin okunması ve açılış oturumuyla devam etti.