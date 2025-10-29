Bursa güne sisle uyandı

Bursa güne sisle uyandı. Dün yaşanan şiddetli yağış yerini sisli bir havaya bıraktı.

Bursa güne sisle uyandı
Yusuf Eker
Yusuf Eker
Dün gece Uludağ yolunda etkili olan sis tabakası sabah saatlerinde şehrin üzerini kapladı. Mudanya yolu, Nilüfer İzmir istikameti ve şehir merkezinde sis etkili oldu.

Bursa’da gün içerisinde hava sıcaklığı en yüksek 21 en düşük ise 11 derece olarak ölçülüyor. Bursa’da bugün gün içerisinde güneşli bir hava etkili olacak. 15.00 sularında hava sıcaklığı 21 dereceye çıkacak.

Bursalıların merakla beklediği Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki Cumhuriyet yürüyüşü ve sonrasındaki Edis konseri için de bölgede yağış beklenmiyor.