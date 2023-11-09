Bursa güne yağmur ve şimşeklerle uyandı

Bursa’da sabah saatlerinde başlayan yağmur, gittikçe şiddetini artırdı. Kentin farklı bölgelerinde trafikte aksamalar olurken, sabahın ilk saatlerinde günü şimşekler aydınlattı.

Merkez Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur trafikte aksamalara neden oldu. Öğrenciler okullarına, çalışanlar işyerlerine geç kaldı.

Özellikle merkez Yıldırım ilçesinin dağlık alana yakın olan Teleferik Mahallesi’nde etkili olan yağış, yolları göle çevirdi. Teleferik Mahallesi’nde otobüs duraklarında mahsur kalan vatandaşlar, o anları cep telefonları ile anbean kaydetti.

Öte yandan Mudanya ilçesinde de günün ilk ışıklarıyla birlikte sağanak yağış ve şimşekler görsel şölen oluşturdu. Gün aydınlanmadan Marmara Denizi’nde görüntülenen şimşekler karanlığı aydınlığa çevirdi.