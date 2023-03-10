Bursa için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için fırtına uyarısında bulundu.
Bu geceden başlayıp yarın saat 23.59’a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:
"Rüzgarın; güney (Lodos) yönlerden fırtına (50-70 km/saat), hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."