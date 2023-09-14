Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden 'Huzur uygulaması'

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların can ve mal güvenliği açısından huzur uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada çok sayıda kişi sorgulanırken, eğlence mekanları da denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde uygulamada bulundu. Yapılan denetimlerde umuma açık yerler incelenirken, 280 araç sürücüsü de kontrol edildi. 3 işyerinde tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanuna muhalefet edildiği, bir işyerinin tabela ismi ile ruhsat isminin farklı olduğu, 2 işyerinde çalışan 4 şahsın SGK kaydının olmadığı, bir işyerinin canlı müzik belgesinin olmadığı tespit edilip işlem yapılırken, 18 araç sürücüsüne toplam 44 bin lira para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliği amacıyla yapıldığını belirtirken, devam edeceğini de bildirdi.