Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden 'huzur uygulaması'

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların can ve mal güvenliği açısından huzur uygulaması yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden 'huzur uygulaması'
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların can ve mal güvenliği açısından huzur uygulaması yaptı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde hareketli ve sabit yol uygulaması yapıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yapılan uygulamalarda 402 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. 207 araç sorgulanırken, 7 araca toplamda 35 bin 761 Türk Lirası trafik para cezası kesildi. Ayrıca hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan bir şahıs ve bir miktar uyuşturucu madde ile 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliği amacıyla yapıldığını belirterek, devam edeceğini de bildirdi.