Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yasa dışı bahis uygulaması
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, şehir genelinde yasa dışı bahis uygulaması yaptı. Uygulamada 347 işyerinin denetimi yapıldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, şehir genelinde yasa dışı bahis uygulaması yaptı. Uygulamada 347 işyerinin denetimi yapıldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı 17 ilçede yasa dışı bahis uygulaması yaptı. Uygulamaya 108 personel katıldı. 17 ilçede toplamda 347 işyerinin denetimi yapılırken, 3 bin 276 şahsın UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde arama kaydı olan 6 şahıs yakalanırken, 36 şahsa idarî işlem yapıldı. 1 şahsa adli işlem yapılırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Diğer yandan, uygulama çerçevesinde toplam 81 bin 65 lira para cezası uygulandı.