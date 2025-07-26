Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tartışmalara son noktayı koydu
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Nilüfer'deki ek binasının kapatılmayacağını duyurdu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından hastanenin fotoğrafı ile Ka-pan-ma-ya-cak ifadesi paylaşıldı.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Nilüfer’deki ek binasının kapatılmayacağını duyurdu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından hastanenin fotoğrafı ile "Ka-pan-ma-ya-cak" ifadesi paylaşıldı.
Nilüfer Kent Konseyi üyeleri Fethiye’deki hastanenin kapatılacağı endişesiyle eylem yapmıştı. Nilüfer’in yanısıra diğer merkez ilçedeki hastalara da hizmet veren hastanenin kapatılacağı iddiası tedirginliğe yol açmıştı.
Ancak İl Sağlık Müdürlüğü binanın fotoğrafı ile "Kapanmayacak" notunu kamuoyu ile paylaştı.
Bu paylaşımla da tartışmalar son bulmuş oldu.