Bursa itfaiyesi 1 ayda 2 bin 184 olaya müdahale etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, eylül ayında 2 bin 184 yangın ve olaya müdahale etti.

Bursa’da 28 istasyonda 614 personel, 136 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, eylül ayında bin 142 yangın, bin 12 arama kurtarma ve önleyici tedbir, 30 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere 2 bin 184 olaya müdahale etti.

Yapılan açıklamada ayrıca olaylarla alakalı 172 itfaiye raporunun hazırlandığı, 65 denetim gerçekleştirildiği bildirildi.