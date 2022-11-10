Bursa itfaiyesi 1 ayda bin 454 olaya müdahale etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ekim ayında bin 454 olaya müdahale etti.

Bursa itfaiyesi 1 ayda bin 454 olaya müdahale etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ekim ayında bin 454 olaya müdahale etti.

Bursa’da 28 istasyonda 558 personel, 127 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, ekim ayında 700 yangın, 740 arama kurtarma ve önleyici tedbir, 14 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere bin 454 olaya müdahale etti.

Olaylarla alakalı 193 itfaiye raporunun hazırlandığı ekim ayında, 24 denetim gerçekleştirildi.

Bursa itfaiyesi 1 ayda bin 454 olaya müdahale etti
Bursa itfaiyesi 1 ayda bin 454 olaya müdahale etti
Bursa itfaiyesi 1 ayda bin 454 olaya müdahale etti