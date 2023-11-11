Bursa itfaiyesi 1 ayda bin 771 olaya müdahale etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ekim ayında bin 771 yangın ve olaya müdahale etti.

Bursa itfaiyesi 1 ayda bin 771 olaya müdahale etti
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EditörEditör
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sina pırlanta
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Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ekim ayında bin 771 yangın ve olaya müdahale etti.

Bursa’da 28 istasyonda 614 personel, 136 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, ekim ayında 779 yangın, 950 arama kurtarma ve önleyici tedbir, 42 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere bin 771 olaya müdahale etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yapılan açıklamada ayrıca olaylarla alakalı 193 itfaiye raporunun hazırlandığı, 28 denetim gerçekleştirildiği bildirildi.