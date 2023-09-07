Bursa itfaiyesi 2 ayda 4 bin 514 olaya koştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı son iki ayda 4 bin 514 yangın ve olaya müdahale edildiği açıkladı.

Bursa itfaiyesi 2 ayda 4 bin 514 olaya koştu
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Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı son iki ayda 4 bin 514 yangın ve olaya müdahale edildiği açıkladı.

Bursa’da 28 istasyonda 616 personel, 136 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, temmuz ve ağustos aylarında 2 bin 459 yangın, bin 995 arama kurtarma ve önleyici tedbir, 60 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere 4 bin 514 olaya müdahale etti.

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Yapılan açıklamada ayrıca olaylarla alakalı 318 itfaiye raporunun hazırlandığı, 46 denetim gerçekleştirildiği bildirildi.