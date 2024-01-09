Bursa itfaiyesi 2023 yılında 20 bin olaya müdahale etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2023 yılında olaydan olaya koştu. Bir yıl boyunca yaklaşık 21 bin olaya müdahale etti.

Bursa’da 28 istasyonda 636 personel, 136 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 2023 yılında 9 bin 296 yangın, 11 bin 151 arama kurtarma ve 320 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere 20 bin 767 olaya müdahale etti. Yapılan açıklamada ayrıca gerçekleşen 369 tatbikata 76 bin 502 kişi katılırken, olaylarla alakalı 3 bin 563 itfaiye raporunun hazırlandığı, 308 denetim gerçekleştirildiği bildirildi.