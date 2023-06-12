Bursa itfaiyesi bir ayda bin 504 olaya müdahale etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, mayıs ayında bin 504 olaya müdahale etti.

Bursa itfaiyesi bir ayda bin 504 olaya müdahale etti
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Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, mayıs ayında bin 504 olaya müdahale etti.

Bursa’da 28 istasyonda 620 personel, 136 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, mayıs ayında 514 yangın, 976 arama kurtarma ve önleyici tedbir, 14 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere bin 504 olaya müdahale etti.

Olaylarla alakalı 170 itfaiye raporunun hazırlandığı mayıs ayında, 34 denetim gerçekleştirildi.