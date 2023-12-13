Bursa itfaiyesi Kasım ayında da durmadı, 2 bin 531 olaya müdahale etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kasım ayında 2 bin 531 yangın ve olaya müdahale etti.

Bursa’da 28 istasyonda 634 personel, 135 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kasım ayında 580 yangın, bin 907 arama kurtarma ve önleyici tedbir, 44 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere 2 bin 531 olaya müdahale etti.

Yapılan açıklamada ayrıca olaylarla alakalı 139 itfaiye raporunun hazırlandığı, 10 denetim gerçekleştirildiği bildirildi.