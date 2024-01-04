Bursa itfaiyesi yılın son ayında da durmadı...

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Aralık ayında bin 272 olaya müdahale etti.

Bursa’da 28 istasyonda 636 personel, 136 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Aralık ayında 607 yangın, 639 arama kurtarma ve 26 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere bin 272 olaya müdahale etti. Yapılan açıklamada ayrıca olaylarla alakalı 262 itfaiye raporunun hazırlandığı, 25 denetim gerçekleştirildiği bildirildi.