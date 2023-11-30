Bursa İznik'te taşan dereye belediye ekipleri müdahale etti

İznik’e bağlı Çakırca Mahallesi’nde bulunan dere gece boyu yağan yağmur nedeniyle taştı.

Çakırca deresinin taşmasıyla civarda bulunan tarım arazileri ve bazı bölgeler su altında kalırken İznik Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren mücadele çalışmalarına devam ediyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta açıklamasında “Gece boyu yoğun bir şekilde devam eden yağış sonrası Çakırca Deresinin taşması sebebiyle Çakırca Mahallemizin sahil kısmında tarım arazileri ve bazı bölgeler su altında kaldı. Ekiplerimiz drone kamerasıyla bölgeyi görüntülediler. Fen İşleri Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afetten etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun. Rabbim ilçemizi, ülkemizi her türlü afetten korusun” diye konuştu.