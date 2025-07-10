Bursa Kent Konseyi ve STK'lar: 'Yunuseli Havaalanı yangın söndürme hava üssü olsun'

Bursa Kent Konseyi, DOĞADER ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Demirtaş İsmetiye Mahallesi’nde yanan ormanlık alanda yaptıkları ortak açıklamada, Yunuseli Havaalanı’nın yangın söndürme hava üssü haline getirilmesi çağrısında bulundu.

Bursa Kent Konseyi, DOĞADER ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Demirtaş İsmetiye Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yanan ormanlık alanda bir araya gelerek orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Tarım Orkam-Sen Bursa Şube Başkanı Tarık Efe, Türkiye’de son 88 yılda toplam 1 milyon 907 bin hektar ormanlık alanın yandığını belirterek, bu sürede çıkan yangın sayısının 126 bin olduğunu, yıllık ortalamanın ise bin 400 olduğunu söyledi. Ancak son yıllarda yangın sayısında büyük artış yaşandığını belirten Efe, "Son on yılda bu rakam 2 bin 700’e yükselirken, 2024 yılında 3 bin 800 yangınla rekor kırıldı" dedi.

"Yangınların yüzde 99’u insan kaynaklı"

Efe, orman yangınlarındaki artışın küresel iklim değişikliği kadar maden izinleri ve orman çevresindeki insan faaliyetleriyle de doğrudan bağlantılı olduğunu savundu. Yangınların yüzde 99’unun insan kaynaklı olduğuna vurgu yapan Efe, orman içinde ve çevresinde yaşayan insanların faaliyetlerinin bu konuda belirleyici olduğunu söyledi. Orman yangınlarıyla sadece mücadele değil, yangınları önlemeye yönelik bütüncül stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Efe, "Yangınların önlenmesi için riskli alanların belirlenmesi, bu alanlarda yangına müdahale için gerekli önlemlerin alınması, tarım-orman ara kesitinde alınacak önlemlerin belirlenmesi, ormanlar, tarımsal alanlar ile yapıların yangına dirençli hale getirilmesi, yangınla ilgili güncel yasal düzenlemelerin yapılması gibi bu eylemlerin aksatılmadan ve geliştirilerek tamamlanması büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Efe, orman yangınlarıyla mücadelede hava filosunun güçlendirilmesinin elzem olduğunu belirterek, Yunuseli Havaalanı’nın yangın söndürme hava üssü olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Efe, "Yunuseli Havaalanı lokasyon, altyapı ve ulaşım avantajları sayesinde yangın söndürme uçakları için ideal bir merkez olabilir" dedi.

Açıklamada ayrıca kadrolu orman işçisi açığının bir an önce kapatılması, enerji şirketlerinin bağımsız denetime tabi tutulması, yangın nedenlerinin bölgesel olarak analiz edilerek önlemler geliştirilmesi, gece saatlerinde dozer şeridi açılması gibi uygulamaların zorunlu hale getirilmesi istendi.