Bursa Kent Konseyi zulme sessiz kalmadı

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, düzenlediği basın toplantısı ise Filistin’de yaşanan İsrail zulmüne tepki gösterdi.

İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı ve savaş suçu sayılabilecek birçok eylemi de gerçekleştirdiği zulümlere tepkiler her geçen gün artıyor. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da yaptığı basın açıklaması ile tüm dünyaya ‘mazlum Filistin halkı yalnız değildir’ mesajı verdi. Dünyada iyi insanların sesinin az çıktığı, kötülerin çok acımasızca insanlara zulüm ettiği bir dönemin yaşandığını dile getiren Orhan, “İyi insanlara sesleniyorum; hepimiz anayız, hepimiz babayız, hepimizin eşleri var, kızları var, çocukları var, torunları var. Bugün İsrail’de olan bu acımasızca bu vicdansızca davranış maalesef insanlığa yakışmıyor. Etrafı çevrilmiş açık hapishane gibi ekmek yok, su yok, elektrik yok, ilaç yok ayrıca zulüm var. İnsanlar öldürülüyor. Çocukların kolları, bacakları parçalanmış, kadınlar perişan vaziyette. Maalesef birileri çıkıyor, bunları destekliyor. Bu bir savaş değil ki! Bu bir soykırım!” dedi.

Dünyada ilk

Filistin’de vicdanları yaralayan bir soykırım yaşandığını kaydeden Orhan, “Böyle bir acı olay, dünyada belki de ilk defa yaşanıyor. Niçin insanlar sessiz kalıyor, ben buna feryat ediyorum. İyi insanlar sessiz kalmamalı. Sesimizi çıkartmamız lazım. Biz onlar gibi vicdansızlık, acımasızlık yapmayalım ama bu acımasızlık bu vicdansızlığı yapan insanlara sesimizi duyurup yapmamaları için elimizden geleni yapmamız lazım. Yeter artık! diyoruz ama herkes elini taşın altına koymalı. Dünyadaki iyi insanlar, güzel insanlar elini taşın altına koymalı. Bugün onlara yapılan, yarın bize de yapılır. Onun için lütfen diyorum artık vicdanımızın sesini dinleyelim ve bu insanlara bir dur diyelim. Hastaneye bomba atılır mı? Hastalara bomba atılır mı? Çocuklara bomba atılır mı? Misket bombası suçtur, atılır mı? Ama attılar. Elbette ki bunlar da bir gün bunun karşılığını görecekler. Muhakkak görecekler. Biz Bursa’da yaşayan, vicdanının sesini dinleyen, vicdanı yaralanan bu gönüllüler olarak diyoruz ki artık yeter!” diye konuştu.