Bursa kırmızı-beyaza büründü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle şehrin tüm ana arterlerini Türk bayrakları ile donatırken, Başkan Alinur Aktaş da çarşı esnafına Türk bayrağı ve ay-yıldızlı şapkalar hediye etti.

Cumhuriyet’in 100. yılı gurur ve coşkusunun tüm şehirde en iyi şekilde yaşanması için birbiriden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu tüm ana arterleri Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve kırmızı-beyaz balonlarla donattı. Resmi törenler Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunumu ile başlarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cumhuriyet coşkusunun çarşıda da en iyi şekilde yaşatılması için Cumhuriyet Caddesi esnafına Türk bayrağı ve kırmızı-beyaz şapka dağıttı.

Hem cadde esnafının hem de vatandaşların bayramını tebrik eden Başkan Aktaş, “İçimiz buruk çünkü Filistin’de kardeşlerimiz katil İsrail’in bombalarıyla can çekişiyor. Temennimiz ve duamız bu zulmün biran evvel sona ermesi. Bundan 100 yıl önce çok zor şartlarda kazanılan, uğruna binlerce can feda edilen Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve o dönemin kahramanlarını rahmetle minnetle anıyorum. Bursa’da, ülkemizde hür ve özgür bir şekilde hayatımıza devam ediyorsak o günkü verilen mücadelenin karşılığıdır. Cumhuriyet Caddesi’nde esnaflarımızla beraber olduk, onlara bayrak ve ay yıldızlı şapkalar dağıttık, bayramlarını tebrik ettik. Esnafımızın da bu noktadaki heyecanına şahit olmaktan son derece mutluyum. Bütün dükkanlar ay yıldızı bayraklarla donatılmış. Buradan bütün dünyaya ‘yurtta sulh dünyada sulh’ diyoruz. Özgürlük, bağımsızlık, kardeşlik diyoruz. Ama ülkemiz üzerinden hesap kitap yapanlara da bu birlik ve beraberlikle çok net bir şekilde cevap veriyoruz. Cumhuriyet Bayramı’mızın 100’üncü yılı kutlu olsun” dedi.