Bursa mehter takımı Fransa'yı fethetti

Fransa’nın başkenti Paris’te 16-17-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen “Festiculture” Türk Kültür Festivali’ne, Bursa Mehter Takımı damgasını vurdu. Türk kültürünü birinci elden tanıtmak ve kültürlerarası köprü kurmak amacıyla düzenlenen festival, Mehter Takımı konseriyle başladı.

Festivalin açılışını gerçekleştiren Başkonsolos Serdar Belentepe, Türkiye’den Fransa ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden gelen esnaf, zanaatkâr ve iş insanlarının standlarını da ziyaret etti.

Farklı kostümleri ve yürüyüş stili, etkileyici müziği, heybetli duruşları ile Fransa’da ilgi odağı olan Bursa Mehter Takımının seslendirdiği marşlar, orada yaşayan Türklerin yanı sıra Fransızlar tarafından da hayranlıkla dinlenirken, Mehter Takımının seslendirdiği “Türkiyem” ve “Bu bayrak” marşları ise en büyük alkışı aldı.

Türk Kültür Merkezleri Federasyonu ve Paris’deki Türk derneklerinin girişimiyle bu yıl Paris’te ikinci defa düzenlenen ve Bursa Mehter Takımının da her yıl iştirak ettiği festivale bu yıl da Fransa’nın dört bir yanındaki çeşitli kentlerinden de yoğun katılımın olduğu festival üç gün sürdü.

Bursa Mehter Takımı başkanı Mesut Özkeser; “Fransa’da yaşayan vatandaşlarımızın bizlere göstermiş oldukları ilgi ve alakadan çok memnunuz ve yaklaşık elli bin kişinin katıldığı bu büyük organizasyona bizleri davet eden festival komitesine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.