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- Bursa merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde kullanılmayan 4 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında biri olmasına karşın arama çalışma
Bursa merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde kullanılmayan 4 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında biri olmasına karşın arama çalışma
Bursa merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde kullanılmayan 4 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında biri olmasına karşın arama çalışmalarına başladı.
Bursa merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi’nde kullanılmayan 4 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında biri olmasına karşın arama çalışmalarına başladı.