Bursa merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde kullanılmayan 4 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında biri olmasına karşın arama çalışma

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde kullanılmayan 4 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında biri olmasına karşın arama çalışmalarına başladı.

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde kullanılmayan 4 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında biri olmasına karşın arama çalışma
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi’nde kullanılmayan 4 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında biri olmasına karşın arama çalışmalarına başladı.