Bursa Mudanya'da su samuru caddede görüldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir su samuru sokakta dolaşırken vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bursa Mudanya'da su samuru caddede görüldü
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Silivri Kariyer

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir su samuru sokakta dolaşırken vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Önceki akşam çekilen görüntülerde su samuru İpar Caddesi’nde koşarken kaydedildi. Kendi halinde dolaşan su samuru vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Daha çok deniz kenarlarında görülen su samurlarının Mudanya’da tek katlı evlerin mutfaklarına da girdiği iddia edildi.