Bursa Müftülüğü duyurdu, sabah namazı okunma saatleri değişiyor

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda kış aylarında bazı illerde uygulanmaya başlanan sabah ezanının imsak vaktinde okunması kararı Bursa'da da tekrar uygulamaya geçiyor.

Bursa Müftülüğü duyurdu, sabah namazı okunma saatleri değişiyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda kış aylarında bazı illerde uygulanmaya başlanan sabah ezanının imsak vaktinde okunması kararı Bursa’da da tekrar uygulamaya geçiyor.

Bursa Müftülüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "1 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanları imsak vaktinde okunacaktır. Ezandan yarım saat sonra namaza durulacaktır" ifadelerine yer verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman