Bursa Müftüsü'nden Karacabey'e ziyaret

Göreve yeni başlamasının ardından ilçe ziyaretleri gerçekleştiren Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Karacabey’i ziyaret etti. Sabah namazında vatandaşlarla buluşan İl Müftüsü Karabayır, pazaryerinde dua etti.

Karacabey Hacı Erol Onur Vakıf Hidayet Camii’nde sabah buluşmasıyla kalabalık bir cemaate seslenen Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, daha sonra Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’la birlikte pazaryerinde dua etti. Sabah namazı buluşmasının ardından sabah namazı çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi. İl Müftüsü Karabayır, sabah namazı buluşmasında cemaatin yoğun ilgisinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Karacabey’deki dini ve hayri hizmetlerin değerlendirildiği İlçe Müftülüğü Gençlik Merkezindeki toplantıda cami görevlileri ve gençlerle bir araya gelen Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, ilçeye en kısa sürede yatılı Kur’an Kursu kazandırılması noktasında çaba gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti. Kur’an eğitiminde yatılı kursların önemini vurgulayan Karabayır, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı olarak zekat ve fitre gibi yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında köprü vazifesi gördüklerini belirtti.

Protokol ve esnaf ziyaretlerinin ardından beraberinde Karacabey İlçe Müftüsü Abdullah Karaca, Şube Müdürü Mehmet Kabak, Vaiz Fatih Göl ile birlikte Karacabey İmam Hatipliler Derneği’ne (KİHMED) konuk olan Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, dernek Başkanı Hasan Boz’la fikir alışverişinde bulundu. Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alan Karabayır, İmam Hatip okullarının önemine işaret etti.

Karacabey Ulu Camii’nde vaaz vererek öğle namazını kılan Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, daha sonra ilçeden ayrıldı.