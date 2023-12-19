Bursa Nilüfer Kadın Korosu 'Yeşilçam'dan Bugüne Türk Sineması' ödül töreninde sahne aldı

Bu yıl 7.’si düzenlenen “Yeşilçam’dan Bugüne Türk Sineması" ödül töreninde Bursa Nilüfer Kadın Korosu konser verdi. 36 kadın koristten oluşan koro, verdikleri konserle büyük beğeni topladı.

Bu yıl 7.’si düzenlenen ‘Yeşilçam’dan Bugüne Türk Sineması’ ödül töreni, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği (SİNEGED) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Türkşen ve SİNEGED Yönetim Kurulu Üyesi Nur Türkşen’in ev sahipliğinde düzenlenen törende sinema, sanat, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi. Törene aynı zamanda Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. Yaklaşık 16 sanatçının ödül aldığı törende, Bursa Nilüfer Kadın Korosu ise katılımcılara konser verdi. 182’inci konserini veren koro, Yeşilçam film müziklerini konsepte uygun kostümler ve danslar eşliğinde sergiledi. Türk müziği ve kültürüne katkıda bulunan koroda 36 kadın korist sahne aldı.

"Beyoğlu kültür, sanatın, sinemanın doğum yeridir"

Ödül töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu kültür, sanatın, sinemanın doğum yeridir. Bu anlamda dünyanın sayılı kültür sanat merkezinden biri olan Atatürk Kültür Merkezi’nde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı’na damga vuracak kültür ve sanat eserlerinden birindeyiz. Bu akşam Yeşilçam’da dünden bugüne başarı gösteren, katkı sunan sanatçılarını bir anma ve vefa gecesi. Bir ödül gecesinde bir aradayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Beyoğlu’nda kültür, sanat, sinema, tiyatro hep var olacak. Yeşilçam ile anılan bir belde ve hep öyle olacak. Yeşilçam’a gönül veren herkese tebriklerimi, şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal edenleri rahmetle, minnetle yas ediyorum. Ödül alacak sanatçılarımızın da Gazze’yi, Filistin’i oradaki o soykırımı burada bütün dünyaya duyurmalarını istiyorum" dedi.

"Ödül töreninde konser vermek üzere buradayız"

Ödül töreninde konser veren Bursa Nilüfer Kadın Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel, "İstanbul’a Atatürk Kültür Merkezi’ne geldik. ’Yeşilçam’dan Bugüne Türk Sineması’ ödül töreninde konser vermek üzere buradayız. Yeşilçam 109’uncu yılında. Biz geçen yılda gelmiştik ve konserimizi vermiştik. Çok keyifle izlendi. Çok olumlu tepkiler aldık. Bu yıl yine davet edildik. SİNEGED tarafından davet edildik. Ben Hakan Türkşen ve eşi Nur Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Bu güzel toplulukla ve sanatçılarla beraber olmak bizler için çok büyük onur. Burada hem Bursa’yı temsil ediyoruz hem de Türk kadını temsil ediyoruz. Böyle keyifli bir geceye, keyifli bir konserle katkı sağlamaktan onur duyuyoruz. Bugün koroda 36 kişi var. Normal de koromuz 175 kadından oluşuyor. Sayı ve konsept itibariyle Türkiye’nin ilk korosu. Tabi sahnenin alabildiği kapasite ölçüsünde 36 kişi ve enstrümanlarımızla beraber geldik. Bugün özellikle arzu üzerine yapıyoruz. Daha çok Yeşilçam film müzikleri ve popüler şarkıları seslendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kadınların daha fazla sanatta yer almasını istiyorum"

Bursa Nilüfer Kadın Korosu üyesi Saadet Çağman ise, "10 yıldır Nilüfer Kadın Korosu’ndayım. Burada olmaktan çok mutluyuz. Nilüfer Kadın Korosu’nu temsil ediyor olmaktan çok gururluyum. Atatürk Kültür Merkezi’nde ikinci konserimiz olacak. Sanata ve sanatçıya saygısı olan herkese ben de çok saygı duyuyorum. Bu gecelerin artmasını istiyorum. Kadınların daha fazla sanatta yer almasını istiyorum. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bugün 16 tane ödül verilecek"

Yeşilçam’dan Bugüne Türk Sineması ödül töreninin sunucusu SİNEGED Yönetim Kurulu Üyesi Nur Türkşen, "Bu yıl törenin 7’incisini düzenliyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok güzel sanatçılarımız katılıyor, her şey gayet güzel. Sadece sahnede sunum yapmak değil de bütün töreni hazırlıyoruz. Dışarıdan görünmeyen bir yüz var. Bugün 16 tane ödül verilecek. Yine Türk sinemasının saygın isimleri, yapımcılarımız, yönetmenlerimiz, senaristlerimiz ve oyuncularımız var" diye konuştu.

"Geçen sene bende ödül almıştım"

Törene katılan ünlü oyuncu Wilma Elles, "Yeşilçam’dan Bugüne Türk Sineması’ndayız. Çok güzel bir ödül töreni. Geçen sene bende ödül almıştım. Buraya da arkadaşları görmeye geldim. Çok şükür Manolya 2 buçuk aylık oldu. Ben de çalışıyorum. Şu anda bir tane tiyatro oyunum var. Her yere birlikte gidiyoruz. Tiyatronun prömiyer esnasında 2 saat boyunca bir kere yalnız bıraktım. Onun dışında hiç ayrılmadık. Hem iş hem annelik bir oyuncu için daha kolay oluyor" ifadelerini kullandı.

"Kelimelerin yetmediği bir yerdeyiz"

İsrail’in Filistin’e saldırıları hakkındaki düşüncelerini dile getiren Elles, "Kelimelerin yetmediği bir yerdeyiz. Bende şimdi bir anne olarak yeni doğan bebeğimle büyük bir mutluluk yaşıyorum. Bu üzüntü tarif edilemez. Umarım bu zulüm biter" dedi.