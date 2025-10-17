Bursa'nın 2 barajı kurudu, su desteği için seferberlik sürüyor

Bursa’da Nilüfer Barajı’ndan sonra Doğancı Barajı’nda da doluluk oranı yüzde ’0’ı gördü. Başlatılan seferberlik kapsamında 600milyon metreküp su kapasitesine sahip Çınarcık Barajı’ndan Doburca Arıtma Tesisi’ne aktarılan 110 bin metreküpün 300 bin metreküpe çıkarılması için Çınarcık Arıtma Tesisi inşaatında da hummalı çalışma devam ediyor.

Bursa’nın merkez ilçeleri Nilüfer, Osmangazi Yıldırım ve merkeze yakın ilçeleri Gürsu, Kestel ve Mudanya’nın belli kısmına su sağlayan Nilüfer Barajı’ndan sonra Doğancı Barajı’nda da su seviyesi ’0’a düştü. Ekim ayı itibariyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim’den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saatlik planlı su kesintisi uygulayarak günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağladı.

"Kesintilerle 100 metreküp tasarruf"

Doğancı Barajı’nın 5,5 katı büyüklüğündeki Çınarcık Barajı’ndan Doburca Arıtma Tesisine gelen 110 bin metreküp su, Nilüfer ve Doğancı barajlarından gelmesi gereken su ihtiyacının 3’te 1’ini karşılıyor. Bursa’nın günlük 500 bin metreküp su ihtiyacı, yapılan planlı su kesintileriyle 400 bin metreküpe düştü.

Bursa’nın planlı kesintiyle birlikte kullandığı 400 bin metreküp suyun yüzde 40’ı Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 20’si Çınarcık Barajı’ndan, yüzde 40’ı ise Uludağ pınar kaynaklarından ve su kuyularından temin ediliyor. Geçtiğimiz hafta yağan yağmur ve Uludağ’a düşen karla birlikte önümüzdeki günlerde yine Doğancı Barajı’nın da su ile beslenmesi bekleniyor.

Öte yandan 600 milyon metreküplük Çınarcık Barajı’ndan kent merkezine 300 bin metreküp aktarılması için arıtma tesisi inşaatı hızlandırıldı. Yapımı 4 Mayıs 2026’da bitmesi planlanan inşaatın, bir an önce tamamlanması için seferber olundu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığınca yapılacak Çınarcık Su Projesi isale hattı çalışmaları kapsamında ise Nilüfer ilçesi, Kurtuluş Mahallesinde Nasrettin Hoca Bulvarı’nın İzmir Yolu Cadde bağlantısından Örencik Caddesi kesişimine kadar ki kısmı 17 Ekim-17 Kasım tarihlerinde trafiğe kapatılacak.