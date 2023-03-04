Bursa'nın ana gündemi deprem

Bursa yerel yönetimler anlamında tamamen depreme odaklandı. Tüm ilçe belediyelerinin deprem bölgesinde bu güne kadar yaptıkları çalışmalar, Ramazan’da depremzedeler özelinde yapılması planlananlar ile kentsel dönüşümle ilgili yapılan ve planlanan çalışmalar, düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Türkiye’yi yasa boğan ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremlerin ardından belediyeler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle birlikte seferberlik durumuna geçen Bursa, deprem yaralarının sarılmasında öncü rolünü sündürüyor. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyeleri, depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde önemli çalışmaları hayata geçirirken, bu güne kadar yapılan çalışmalar, AK Parti İl Başkanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen toplantıda ele alındı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri, AK Partili belediye başkanları ve partinin 17 ilçe başkanı katıldı.

Yaralar sarılıyor

Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere, tüm ilçe belediye başkanları deprem bölgesinde hayata geçirdiği çalışmalar, sahadaki ekip ve araç sayıları hakkında bilgiler verdi. Toplantıda ayrıca Ramazan ayında ilçelerde bir ay boyunca düzenlenen iftar programları ve erzak yardımlarının gerek deprem bölgesi gerekse de Bursa’ya gelen depremzedeleri önceleyerek ele alınması kararlaştırıldı. Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin depreme hazırlık, kentsel dönüşüm ve 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı ile ilgili yaptığı çalışmalar sunumla katılımcılara anlatıldı.

İnsanlığa yapılmış kötülük

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda depremin hemen ardından yaraların sarılması adına Bursa’nın yaptığı çalışmaların değerlendirildiğini belirterek, afet bölgelerinde büyük bir özveriyle çalışan tüm belediye başkanlarına teşekkür etti. Gerek toplanan yardımların bölgeye sevk edilmesi, gerek depremzedelerin Bursa’da misafir edilmesi gerekse de tüm belediyecilik hizmetlerinin deprem bölgesinde hayata geçirilmesi noktasında önemli bir çalışma sergilendiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa’nın da deprem kuşağı içerisinde yer alması ve bu noktada Bursa özelinde yapılması gereken çalışmaları da detaylı bir şekilde ele aldık. Öncelikle üç merkez ilçeden başlamak kaydıyla 17 ilçemizi de kapsayacak, gözlemsel bina risk tespit çalışmasını başlatıyoruz. Müracaat eden herkese bu hizmeti ücretsiz bir şekilde vereceğiz. Kaçak yapı ile alakalı duruşumuz asla değişmeyecek. Bu noktada hemşehrilerimiz asla ve asla kaçak yapıya tevessül etmemeli. Kaçak yapı insanlığa ve şehre yapılmış bir kötülüktür” dedi.