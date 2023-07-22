Bursa'nın ciğerleri onlara emanet, orman yangınlarına karşı ailecek gece gündüz nöbet tutuyorlar

Bursa’da orman yangınlarına karşı mücadele eden aile gözlem kulesinde yaşayıp gece gündüz nöbet tutuyor. Yangın kulesinde yaşayan aile fertleri muhtemel yangınlara karşı durumu anlık yetkililere bildirip, tedbir alıyor.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Ali-Vasfiye Aydoğdu çifti iki çocuğuyla beraber son zamanlarda artan hava sıcaklığı, piknikçilerin dikkatsizliği ve doğaya bırakılan atık malzemeler nedeniyle çıkan orman yangınlarına karşı mücadele ediyor.

14 yıldır doğada yaşayıp gece gündüz nöbet tutan iki çocuklu aile yaz aylarını ilçedeki Şehirman Yangın Gözetleme Kulesi’nde geçiriyor. Muhtemel orman yangınlarına karşı mücadele etmek için uyku uyumayan Aydoğdu çifti; Bursa’nın ciğerlerini korumak için dürbünle ormanlık alanı didik didik inceliyor. Bölgeye ziyarete gelen vatandaşlara yasakları hatırlatan aile fertleri, gezicilerden ve piknikçilerden, hassasiyet göstermelerini bekliyor. Ormanların milli değer olduğunu ifade eden Ali Aydoğdu 12 yaşından beri babasından aldığı mirası eşi ve çocuklarıyla birlikte sahip çıkıyor. Doğasever aile, “Her yıl orman yangınlarına karşı mücadele etmek için 7-24 nöbet tutuyoruz. Bazen canımız sıkılıyor ama ormanlarımızdan değerli değil” diye konuştu.

7-24 ailecek nöbet tutuyorlar

Doğa sevgisinin babasından miras kaldığını belirten Ali Aydoğdu, “Babam 1989 yılında burada göreve başlamış, 2010 yılına kadar görev yaptı. Bende 12 yaşımdan beri buradayım. Daha sonra babamdan görevi ben devraldım. 14 yıldır ailecek görev yapıyoruz. Ailecek görev yaptığımız için 7-24 buradayız. Yılın 4 ayı buradayız. Bazen hava sıcaklıklarından dolayı 5 aya uzayabiliyor. Eşim ile birlikte görev yaptığımız için, geceleri bazen ben bazen de eşim nöbet tutuyor, gündüzleri değişiyoruz. Vardiyalı usulü çalışıyoruz, saat gece 12’den sabah 8’e kadar ben duruyorum. Sabah 8’den sonra istirahata çekiliyorum, nöbeti eşim devralıyor. Akşama kadar da o görev yapıyor. Burada bir aile düzeni içinde çocuklarımız ile birlikte yaşıyoruz. Mobil telsizimiz var, aşağıda yangın ekiplerimiz var. Herhangi bir yangın olduğunda ben buradan, yangının nereden olduğunu söylüyorum. Yangın ekibindeki arkadaşlarımız zaten bu işte çalıştığı için, bölgeyi çok iyi tanıyorlar. Onlarla koordineli bir şekilde ilerliyoruz. Yangına en çabuk nereden gideriz nasıl müdahale ederiz şeklinde planlamalar yapıyoruz. Ormana girmek dahil her şey yasak. Herkesi bu konuda hassas olmaya davet ediyorum. Sonuçta biz burada görevimizin başındayız ama vatandaşların hassas olması çok önemli. Malum otlar kurudu, hava sıcaklığı çok yüksek. Ateş yakmasınlar, piknik yapmasınlar birde anız konusunda çok hassas olalım. Biz koruyacağız bizim ormanlarımız, korumamız gerekiyor. Vatandaş tarlada ateşi yakıyor, söner diye gidiyor sonra ormana sıçrıyor. Biz yine görevimizin başındayız, elimizden geldiğince erken müdahale ediyoruz ama vatandaşların hassas olmaları çok önemli. İşini yaparken diğer yandan ailesi ile birlikte vakit geçirdiklerini ifade eden

Eşiyle orman yangınlarına karşı mücadele eden Vasfiye Aydoğdu ise, “Burada çocuklarımızla çok güzel vakitler geçiriyoruz, yeri geldiğinde çocuklarımızla oynuyoruz. Bazen can sıkıntısı oluyor ama işimizi, ormanları seviyoruz. Herkesi ateş yakmamaları konusunda hassasiyete davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarına karşı mücadele eden Aydoğdu ailesi yangın riskinin tamamen son buluna kadar doğada nöbet tutacak.