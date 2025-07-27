Bursa'nın dağ ilçeleri griye büründü

Orhaneli-Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Geniş bir alana yayılan yangın, Bursa’nın ilçeleri ve çevre illerden de görülüyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve kısmen kontrol altına alınan Orhaneli-Harmancık arasındaki orman yangını, bugünde etkisini sürdürüyor. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın Bursa’nın ilçeleri ve çevre illerden de görülüyor. Yangın bölgesinde 5 uçak ve 4 yangın söndürme helikopteri ile onlarca ekip canla başla müdahale ediyor.

Öte yandan, risk altında olduğu değerlendirilen Harmancık ilçesindeki Çamoğlu, Çakmak, Ilıcaksu ve Dutluca mahalleleri ile Büyükorhan ilçesine bağlı Gedikler Mahallesi’nin tahliyesine karar verildi.