Bursa'nın değerleri Kütahya çinisinde buluştu

Kütahyalı çini sanatçısı 69 yaşındaki Ertuğrul Çay, Bursa'nın önemli eserlerini işlediği çinilerini sergiliyor.

Bursa'nın değerleri Kütahya çinisinde buluştu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kütahyalı çini sanatçısı 69 yaşındaki Ertuğrul Çay, Bursa’nın önemli eserlerini işlediği çinilerini sergiliyor.

Ördekli Kültür Merkezinde açılan sergide Ulucami’den Tophane’ye, Cumalıkızık’tan Emir Sultan’a kadar Bursa ile birçok eser sergileniyor.

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Yeşil türbe, Uludağ, eski, yeni teleferik, ipek böceği ve Cumhuriyet Caddesinde bulunan tramvayı da çinilere işleyen Ertuğrul Çay, 39 yıl önce Kütahya’da çini fabrikasında çalışırken amatör olarak resim sanatıyla ilgilendiğini, emekli olduktan sonra kendini bu işlere verdiğini söyledi.

Kütahya’da çalışma atölyesi bulunan Çay’ın sergisi, 8 Mart Cuma gününe kadar açık kalacak.