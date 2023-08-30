Bursa'nın doğa harikasında alternatif turizm gelişiyor

Bursa’nın doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ilçesi Orhaneli’nde alternatif turizme ilgi artıyor. En uzun rafting parkurlarından birisine sahip ilçe, tabiatla içiçe bungalov evleri, kamp karavan alanları, Sadağı Kanyonu ile nüfusundan da fazla doğa ve maceraseveri ağırlıyor.

Bursa’nın doğal güzellikleri başta olmak üzere tarihi, kültürü, tarımı ve maden yatırımları ile ilgili adından söz ettiren Orhaneli Belediyesi, ilk etabını tamamladığı 15 bungalov evleri hizmete açtı. Orhaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri kadınların yaptığı gözlemeler de yiyenlerden tam not aldı. Kocasu Deresi’ndeki rafting parkurunda stres atan turistler, kendileri için ayrılan bungalov evlerde geçirdikleri zamanın ardından Sadağı Kanyonu’na giderek doğanın keyfini çıkarttı.

Güzel bir kahvaltının ardından programın sona ermesiyle kısa bir bilgilendirme yapan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, “4,5 yıllık belediye başkanlığımız döneminde doğanın ve doğal insanların şehri mottosu yola çıktık ve hareket ediyoruz. Önemli hizmetlerimizin başında gelen turizm anlamında ilçemizi atağa kaldırdık. Tarım ve hayvancılıkta ve maden sanayinde de önemli işler ilçemizde oluyor” dedi.

“Turizmle ilgili, rafting, bungalov evler, Kamp-Karavan festivalleri gibi gelişimler oldu” diyen Aykurt, “Sadece raftingde 3 yıl gibi bir zaman içerisinde ilçemize 21 bin kişi ziyaret etti. İlçe nüfusunun 18 bin 700’lerde olduğu ilçede bu ziyaretçiler bize değer kattı. Yine bunun yanında trendi çok yükselen kamp ve karavan etkinlikleri iyi düzeyde yapılıyor ve sürekli gelişiyor. Bu yıl üçüncüsünü 8-9-10 Eylül’de düzenleyeceğimiz Kamp - Karavan Festivali etkinliğimiz olacak. Bu kamp karavan etkinliğimizle şehrimizi tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Trekking rotaları, off-road parkurları ve enduro motosiklet tutkunları için yeni güzergahlar acıktıklarını kaydeden Aykurt, “Bunlarla birlikte doğanın kullanımı iyi düzeye gelecek. Turizm tek başına bir şey ifade etmez diyerek ilçemizde çiftçilik yapanlara katma değeri yüksek ürünler üretmesi için gayret gösteriyoruz. Turizme yönelik üretimler neler olmasına dair çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Orhaneli’nin maden yatakları bakımından da zengin olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Aykurt, “Türkiye’nin ilk milli ve yerli diye adlandırabileceğimiz bir krom fabrikası yapılıyor. Ülkemizin krom madeni ile ilgili dışa bağımlılıktan kurtaracak, burada çıkartılan madenin dışarıda işlenip içeriye gelmektense burada işlenecek duruma gelmesini milli ekonomimize büyük katkı olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Pandemi ve depremden sonra ilçenin kıymetinin arttığını aktaran Aykurt, muhtemel afetlere karşı da plan geliştirdiklerinin ifade etti.