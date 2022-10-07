Bursa'nın en büyük spor tesisleri hizmete açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü’nde yer alan ve uzun yıllar atıl durumda bulunan spor tesisleri özel bir firma tarafından yenilenerek hizmete açıldı. Şehrin en büyük spor komplekslerinden biri haline getirilen tesisler tüm Bursalılara açık olacak.

Üniversite tarafından yapılan ihale ile özel bir firmaya kiralan ve tamamen yenilenen spor tesisleri Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, akademisyen, idari personel ve davetlilerin de katılımıyla hizmete açıldı. Kılavuz, spor tesislerinin zaman içerisinde eskidiğini ve tamirat, tadilat masraflarının her geçen gün yükseldiğini aktardı. Yönetim olarak harcanan giderlerin üniversite bütçesinde ciddi külfetler getirdiğini tespit ettiklerini açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Buradaki tesislerin, tenis kortlarının, spor salonlarının korunması ve en verimli şekilde değerlendirilmesinin ancak ve ancak özel sektör eliyle mümkün olacağına karar verdik. Açık bir ihale düzenledik. İhalemizi şehrimizin kıymetli bir firması kazandı. Yapılan yatırımlar, yenilemeler ve son teknoloji spor aletleriyle tesislerimizin kıymeti çok daha yukarılara çıktı. Firma yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Tesisler faaliyete başladı. Ciddi bir talep ve ilginin olduğunu görüyoruz. Bu ilginin katlanarak devam edeceğine de gönülden inanıyoruz. Toplum sağlığı için sporun önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. O anlamda tesislerin; üniversitemize, firmamıza, Bursa’ya, sporcularımıza ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız ise, spora ve sporcuya önem veren Bursa’ya yeni bir tesis daha kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Fethi Yıldız, “Spor konusunda yapılan her yatırım, açılan her tesis geleceğin milli sporcularına son derece kıymetli kapıları da beraberinde açmaktadır. Bu anlamda yatırım yapan ve bu yatırımların önünü açan herkese teşekkürlerimizi iletiyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

Firma yetkilisi Faruk Alaca da, 6 açık, 2 kapalı tenis kortu bulunan tesislerin Bursa genelindeki en büyük sportif alanlardan birisi olduğuna dikkati çekti. Tesis bünyesinde bir de fitness salonunun bulunduğunu kaydeden Alaca, salonun en modern aletlerle donatıldığını ve sporcular için çeşitli aktivitelerin yer aldığını sözlerine ekledi.

Açılış programının ardından Rektör Kılavuz, tesisleri gezerek firma yöneticilerinden verilecek hizmetler hakkında bilgi aldı.