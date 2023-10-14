Bursa'nın en kibar otobüs şoförü hayatını kaybetti

Bursa’da özel halk otobüsü şoförlüğü yapan ve yolcularını binerken "Hoş geldiniz" diyerek karşılayıp, inerken de "Güle güle" diye uğurlayan 57 yaşındaki Ramazan Gültekin kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kendisini hep güzel hatırlayan yakınları ise O’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Uzun yıllar pazarcılık yaptıktan sonra emekli olan Ramazan Gültekin (57), emekli olduktan sonra şehir içi özel halk otobüsü şoförlüğü yapmaya başladı. Çevresinde kibarlığı ve beyefendi şahsiyetiyle tanınan Ramazan Gültekin, şoförlüğünü yaptığı özel halk otobüsüne binen her yolcuyu, yaşlarına bakmaksızın, "Hoş geldiniz" diyerek karşılayıp, İnen yolcuları ise "Güle güle" diyerek uğurladı. Bursalı yolcuların kibarlığı ve nazik duruşundan dolayı saatlerce bekledikleri Gültekin, dün cuma namazı sonrası geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Sevenlerinin büyük hüzün duyduğu Gültekin’in cenazesi Temenyeri Camii’nde öğle namazını müteakip kılındı. Dostlarının ve yakınlarının hep güzel hatırladığı Gültekin, kılınan namaz sonrası Orhaneli’ndeki köyüne gözyaşları eşliğinde defin edildi.

Cenazede konuşan yakınları, “Her zaman güler yüzüyle, beyefendiliğiyle bizleri mutlu etti. Kimseye bir zararı dokunmadı. Hep kibar ve sevecen biriydi. Allah mekanını cennet etsin” diye konuştu.