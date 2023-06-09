Bursa'nın güzellik anlayışı değişiyor

Bursa’nın özel hastanelerinden Jimer Hastanesi, yeni açtığı Estetik Merkezi ile Bursa’nın güzellik algısına yepyeni bir boyut kazandırıyor.

Hijyenik hastane şartlarında hizmet veren estetik merkezi; profesyonel ekibi, uzman doktorları ve son teknoloji cihazları ile hizmet veriyor. Jimer Estetik Merkezi Bursalı kadınların güzelliğine kavuşması için profesyonel bir ekiple doktor kontrolünde cilt bakımı ve estetik işlemleri gerçekleştiriyor.

Her şeyden önce sağlık

Özel Jimer Hastanesi yöneticilerinden Mehmet Demircioğlu, “Cilt sıkılaşma, tüy sarartma, gülüş tasarımı, microblading kaş uygulaması, leke tedavileri, altın iğne ve gençlik aşısı, karbon peeling, cilt tipinize uygun hydrafacial cilt bakımı, dermapen, medikal cilt bakımı, lazer epilasyon, ayak bakımı ve sağlığı gibi ameliyatsız uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Amacımız estetik ve güzellik uygulamalarını en profesyonel şekilde sunabilmek, bu sebeple tüm yatırımlarımızı orijinal ve son teknoloji cihazlara ve tecrübeli ekip arkadaşlarına yaptık. Danışanlarımıza işlemleri en güvenli şekilde sunmak ve konforlarını sağlamak için hastane ortamında ve uzman doktor kontrolünde hizmet veriyoruz. Tüm işlemlerimizi hijyenik ve steril bir ortamda gerçekleştirerek danışanlarımızın merkezimizden mutlu ayrılmasını hedefliyoruz.” dedi.

Açılışa özel kampanyalar uygulayan Jimer Estetik Merkezi Bursalı kadınlar için dönemsel işlemlerde farklı kampanyalar sunarak avantaj sağlıyor.

Özel Jimer Estetik Merkezi, güzellik ve bakım işlemlerinde sağlığı birinci plana alan ve sağlık merkezleri ve özel hastanelerde verilen hizmetleri tercih eden Bursalı kadınları ağırlamayı bekliyor.