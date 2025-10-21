Bursa'nın kalbinde Cumhuriyet coşkusu atacak

Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamak için kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı; gösteri, konser ve sergi gibi birbirinden renkli etkinliklerle Osmangazi’nin dört bir yanında yaşanacak. Zengin içerikli kutlamalar, Cumhuriyet coşkusunu ilçenin her köşesine taşıyarak yürekleri saracak.

Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının tüm ilçeyi sarması ve vatandaşların 102’nci yıl coşkusunu doyasıya yaşaması için zengin bir program hazırladı. 25 Ekim Cumartesi günü başlayacak ve 29 Ekim Çarşamba günü son bulacak etkinlikler, Osmangazi’nin dört bir yanında renkli görüntülere sahne olacak. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yenilikçi anlayışıyla hazırlanan kapsamlı program, ilçede Cumhuriyet ruhuna yeni bir soluk kazandıracak.

Cumhuriyet Bayramı’na özel etkinlikler

Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl Osmangazi’de milli birlik ve beraberlik duygularının doruğa çıktığı bir atmosferde kutlanacağını söyleyen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 25 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Hanlar Bölgesi’nde düzenlenecek ‘Cumhuriyet Kadınları Festivali’ ile başlayacak. Kadın emeğinin ve üretiminin ön plana çıkacağı bu özel festival, 26 Ekim Pazar günü devam edecek ve kadınların el emeği göz nuru eserleri ziyaretçilerle buluşacak. Cumhuriyet sevincini sporla buluşturmak adına 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde 08.00-18.30 saatleri arasında Sukaypark Tesisleri’nde Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek. Aynı zamanda doğa tutkunları, 26 Ekim Pazar günü saat 09.30’da Çobankaya’dan Sarıalan’a ‘Doğanın İçinde Cumhuriyetin İzinde’ yürüyüşüyle bir araya gelecek. 27 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’de Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde yer alacak ‘Cumhuriyet ve Bursa’ fotoğraf sergisi katılımcıların kalbine dokunacak. Çocuklarımızın da bu coşkuya katılması amacıyla Gezici Kütüphanemiz, 27 Ekim Pazartesi saat 10.00’da Atıcılar Mahallesi’nde, saat 14.00’de Gülbahçe Mahallesi’nde, 28 Ekim Salı günü ise saat 11.00’de Yeşilova Mahallesi’nde miniklerle buluşacak" dedi.

Cumhuriyet Bayramı için dolu dolu bir etkinlik takvimi hazırladıklarını belirten Esendemir, "28 Ekim Salı günü Cumhuriyet kutlamaları gün boyu sürecek çeşitli etkinliklerle devam edecek. Saat 11.00’de Osmangazi Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda ‘Atatürk’e Mektuplar’ etkinliği düzenlenecek. Aynı gün Soğanlı Spor Tesisleri’nde saat 10.00-18.00 arasında yapılacak ‘Yıldızlar Kupası’ gençlerin Cumhuriyet coşkusunu sahaya taşıyacak. Günün finali, Osmangazi Meydanı’nda gerçekleştirilecek ‘Zeynep Bastık Cumhuriyet Konseri’ ile yaşanacak. Saat 21.00’de başlayacak konserde ünlü sanatçı Zeynep Bastık, sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirecek. Kutlamalar, 29 Ekim Çarşamba günü de büyük bir heyecanla sürdürülecek. Saat 10.00’da Soğukkuyu Parkı’nda düzenlenecek 3x3 Basketbol Turnuvası’nda genç sporcuların mücadelesine sahne olacak. Akşam 19.30’da Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde sahnelenecek ‘Bir Cumhuriyet Hikayesi’ isimli tek kişilik müzikal ise katılımcıları 102 yıllık bir yolculuğa çıkartacak" diye konuştu.

Bunun yanı sıra Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Cumhuriyet Bayramı’nı bu yıl da Osmangazi halkının güçlü katılımıyla kutlayacaklarını belirterek, tüm vatandaşları anlamlı etkinliklerde bir araya gelmeye davet etti.