Bursa'nın meşhur erik ve kirazı halde yerini aldı

Bursa’nın İznik ilçesinde üretilen erik ve kirazlar meyve halinde satışa çıktı.

Türkiye’nin birçok bölgesine gönderilen İznik erik ve kirazı halde tüccarlar tarafından alınmaya başladı. Yağışların az olmasından dolayı önceki yıllara göre meyve rekoltesinde düşüş olduğu belirtildi. Düşük rekolte olmasına rağmen erik ve kirazın kalitesi ve fiyatları ise üreticinin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıl 300 ton erik ve kiraz üretilirken, bu yıl 150-200 ton arasında hasat bekleniyor. İznik Elbeyli Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde kiraz fiyatları 25-35 lira, erik ise 20-25 lira arasında tüccarlar tarafından alınıyor. Erik üreticileri ve tüccarlar ise fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti.