Bursa'nın pediatri hekimleri Doruk'ta buluştu

İnteraktif-Pediatrik Acil Sempozyumu (İ-PAS), Pediatri Acil Platformu tarafından Doruk Nilüfer Hastanesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Bu yıl 12’nci kez gerçekleştirilen İnteraktif-Pediatrik Acil Sempozyumu (İ-PAS), çocuk acil servisine yapılan başvuruların sebepleri ve radyoloji okumalarının doğru teşhis koymadaki rolü üzerine konuşuldu. Sempozyum boyunca, çocuk hekimlerinin acil uygulamalarda sıkça karşılaşabileceği konular, uzmanların anlatımları ve interaktif olgularla irdelenerek eğitici bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Özel Doruk Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Atilla Güray, "Bursa’daki pediatri hekimlerimiz ve genel olarak pediatriye gönül vermiş arkadaşlarımızın katılımıyla, toplamda 110 çocuk hastalıkları uzmanıyla bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimi sunan Ege Acil Pediatri Grubuna, katkıları ve katılımları için teşekkür etmek istiyorum. Bursa’da bu tür eğitimlerin daha da artırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Pediatri Acil Platformu’nun kurucusu ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Acil Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eylem Ulaş Saz, "Çocuk acil başvurularında tedavide başarısızlığa sebep olan senaryoları değerlendirdik. Hedefimiz dinleyicileri eğitimin içine dahil eden interaktif sempozyumlar düzenlemektir. Şu ana kadar Türkiye’de ve yurtdışında toplamda 11 organizasyona imza attık" diye konuştu.

Prof. Dr. Hüdaver Alper, “Pediatrik Acil Pratiğinde Radyoloji Okumaları”, Prof. Dr. Murat Anıl “Çocuk Acil Pratiğinde Solunum Yetmezliği ve Güncel Yönetimi” konu başlıklarında sunum yaptı. Uzm. Dr. Ali Yurtseven ise “Dehidratasyonlu çocukların sıvı tercihlerinde klinik karar verme ve destek tedavileri” hakkında bilgi verdi.

Sempozyum toplu fotoğraf ve sorulara doğru cevap vererek en fazla puanı alana kitap ve stetoskop hediyesiyle son buldu.