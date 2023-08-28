Bursa'nın peyzaj alanlarına genç bakış

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMBO) Peyzaj Mimarları Odası tarafından ‘Peyzaj Tabanlı Şehircilik’ temasıyla düzenlenen gençlik yaz kampı tamamlandı. Tarım ve Peyzaj A.Ş tarafından belirlenen alanlarla ilgili revizyon projeleri hazırlayan gençlerin çalışmaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da beğenisi kazandı.

Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde eğitim gören öğrencilerinin meslek pratiği ile buluşmalarını sağlamak, öğrencilerin aralarındaki iletişimi geliştirmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve Bursa Tarım ve Peyzaj A.Ş. koordinasyonunda yapılan gençlik yaz kampı tamamlandı. Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMBO) Peyzaj Mimarları Odası tarafından ‘Peyzaj Tabanlı Şehircilik’ anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen kampa, 18 farklı üniversiteden 40 öğrenci ve 10 akademisyen katıldı. Kamp süresince Bursa Tarım ve Peyzaj A.Ş. tarafından belirlenen alanlarda teknik gezilere katılan gençler, incelemelerin ardından park kroki ve projelerini yetkililerden teslim alarak, parklar üzerinde revizyon projeleri hazırladı. Hazırlanan projeler, kampın son gününde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Seminer 2 Salonu’nda sergilendi. Genç peyzaj mimarı adaylarıyla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin hazırladığı revizyon projeleri dikkatle inceledi. Çalışmaları hazırlayan gençleri kutlayan Başkan Aktaş, uygulanabilir nitelikteki projeleri değerlendirmeye alacaklarını söyledi.

Önünüz açık

Türkiye’nin özellikle peyzaj alanında bakir bir ülke olduğunu bu nedenle bu alanda yapılabilecek çok fazla çalışma olduğunu belirten Başkan Aktaş, gençlere geleceğe dair tavsiyelerde bulundu. Bu bölümü gerçekten isteyerek seçen ve bu mesleğe dair gelecek planları yapan gençlere tecrübelerini de aktaran Başkan Aktaş, "İçinizde kamuda çalışmak isteyenler olabilir. Özel sektörde çalışmak isteyenler ve kendi işini kurmak isteyenler de vardır. kat’i önünüz açık. Ama okul bittiğinde ilk yıllar biraz zor ve sıkıntılı geçebilir. Yıllar önce bu sıralardan geçmiş biri olarak söylüyorum. Günümüzde artık sadece diploma yeterli değil. Sürekli kendinizi geliştirin, asla pes etmeyin. Bu yıllar en güzel yıllarınız. Verimli geçirin. Bursa tecrübesi sizin hayatınızda çok önemli bir deneyim olarak kalsın. Böyle bir çalışmaya ev sahipliği yaptığımız ve sizleri ağırladığımız için de çok mutluyum. Size bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum" dedi.