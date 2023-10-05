Bursa'nın tadı 5 kıtaya ulaşıyor

Bursa’nın sembolik lezzetlerinden biri haline gelen kestane şekeri, 5 kıtada 30 dolayında ülkede satışa sunulurken, tüketicilerden de büyük ilgi görüyor.

Bursa, Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasıyla ünlü olan şehirlerinden biri olarak göze çarparken, aynı zamanda gurmelerin ve tatlı severlerin cenneti olarak da kabul ediliyor. Bu lezzetlerin içinde ise hiç şüphesiz Bursa’ya özgü eşsiz bir tat olan kestane şekeri ilk sırayı alıyor. Temiz havada ve verimli topraklarda yetişen kestanelerin eşsiz lezzeti, İlka Şekerleme tesislerinde damaklarda iz bırakan özel tatlıya dönüşüyor. Her biri özenle seçilen kestaneler, özel işlemden geçtikten sonra geleneksel yöntemlerle üretilen şeker şurubuyla kaplanmakta olduğunu ifade eden İlka Şekerleme Dijital Pazarlama Müdürü Tolga Akgün, "Bu işlem, kestanelerin eşsiz tadını ve dokusunu koruyarak, tam anlamıyla doyurucu bir tatlı ortaya çıkıyor. Kardelen Kestane Şekeri, lezzetiyle değil, aynı zamanda üretim aşamalarının tamamında hijyen ve sanitasyon kurallarına sadık kalınması ile de öne çıkar. Tesislerin sahip olduğu uluslararası sertifikalarla tüketicilere ayrı bir güven sunmaktadır. Bursa’nın sembolik lezzetlerinden biri haline gelen Kardelen Kestane şekeri, 5 kıtada 30 dolayında ülkede satışa sunulurken, tüketicilerden de büyük ilgi görüyor" diye konuştu.