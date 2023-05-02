Bursa'nın tarihi hanlar ve çarşıları bir meydan daha kazandı

Bursa’da yılların hayali olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni etrafını çevreleyen binalardan kurtarıp, daha görünür kılan Büyükşehir Belediyesi, tarihi bölgeye değer katacak Ertuğrulbey Meydanı’nı törenle hizmete açtı.

Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan değerlerinden biri olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla gerçek değerine kavuşuyor. 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 camii, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe ile tam bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde tarihi dönüşüm hızla devam ediyor. Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi ile bölgeye 9 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 20 bin metrekare alan kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Ertuğrulbey Meydanı’ndaki düzenleme çalışmalarını da tamamladı. Etrafı Cumhuriyet Caddesi, Geyve Han, Ticaret Borsası, Fidan Han, Ertuğrul Bey Camii ve Yorgancılar Çarşısı ile çevrili olan Ertuğrulbey Meydanı’nda yaklaşık 3500 metrekare alanı kapsayan çalışma ile bölgenin tarihi dokusu daha da öne çıkarıldı. Projede 2300 yıllık geçmişi bulunun Bitinya dönemine ait mezar odası da cam kaplama ile daha görünür hale getirildi. Tarihi çarşıyı gezen vatandaşların soluklanacağı ayrıcalıklı bir alana dönüştürülen Ertuğrulbey Meydanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

500 milyonluk dev proje

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşmasına, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin çehresinin değiştirilmesine yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalarda emeği olan geçmiş tüm belediye başkanlarına teşekkür ederek başladı. Tarihi bölge ile ilgili olarak 2019 yılı sonu itibariyle bir yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu özel mekanın ortaya çıkarılması ile alakalı bir hedefimiz vardı. Çok maliyetli, hukuki anlamda çok sıkıntılı bir iş olduğunu biliyorduk. Projeyi Cumhurbaşkanımıza, Murat Kurum bakanımıza açtım ve hamdolsun bugün çok ciddi mesafeler aldık. Algıyla, yalanla bizi engellemeye çalıştılar. ‘Bu bir rant projesi’ dediler. Ama görüyorsunuz 5 metrekare dahi bir satış yeri yok. Burada sadece ve sadece meydan var ve beraberinde ihya etmeye çalıştığımız bir cami türbe ve hazineler var. Otopark bölgenin en büyük ihtiyacıydı, onu da tamamlıyoruz. Kamulaştırma maliyeti dahil 500 milyondan daha fazla para harcadığımız bir proje oldu. Hanlar Bölgesi’nin 7/24 canlı bir yer olmasını istiyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde Ertuğrulbey Meydanı’nında tarihi yapıyı ortaya çıkarmış olduk” diye konuştu.

Gördüğüm anda vuruldum

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da çirkin yapıların yıkılıp, tarihi bölgenin açığa çıkarılması ile ilgili ilk sunumu kabine toplantısında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan dinlediğini belirterek, “İlk gördüğüm anda vuruldum dersem abartmış olmam” dedi. Bir millet tarihine nasıl sahip çıkar, bir millet geleceğe giderken geçmişini nasıl önemser onun en güzel örneklerinden bir tanesinin açılışını yaptıklarını belirten Bakan Varank, “Murat Kurum Bakanımızdan projeyi ilk dinlediğimde, bakanımızın yanına gittim ve “Sayın Bakanım Allah sizlerden razı olsun. Şu tarihi böyle ortaya çıkarabilmek, bu ecdadımızın bize miras bıraktığı ve bu ülkeyi ilelebet payidar kılacak, çocuklara bırakacağımız en önemli tapu olan bu tarihi eserleri böyle ihya etmeniz Allah sizlerden razı olsun” dedim. Bugün bu eserin açılışında bulunmak beni gerçekten çok mutlu etti. Tekrar hayırlı, uğurlu olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Murat Kurum bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz geçmişimize sahip çıkmanın ne demek olduğunu gayet iyi bilen bir siyasi hareketiz. Geçmişe sahip çıkmazsak geleceği hedefleyemeyeceğimizi bilen bir siyasi hareketiz. Biz kimliksiz, köksüz bir ülke değiliz. Bizim ecdadımız dünyaya nam salmış. Bu eserleri meydana çıkarmış. Biz ecdadımızı unutursak gidebileceğimiz hiçbir yolumuz olmaz. Şu güzel, içimizi açan eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hazinemizi armağan ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da, “Bir kenti kurabilirsiniz ama bir şehri kuramazsınız. Bir şehir 2500-3000 yıllık ise o şehrin inşa edilmesi için de o kadar sene gerekir. Onun için Bursa sadece bir kent değil, ulu bir şehirdir. Bursa’da dolaştığımız sokaklar dile gelir. Bu şehrin caddeleri 3000 yıllık hikayesini anlatır. Tarihi mekanların taşları sizinle konuşur. Bu şehirde yaşadığımız için şanslıyız. O yüzden her birimiz elinden geleni yapmalıdır. Üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi bu şehrin kaldırımları, ‘Başını bir gayeye satmış bir kahraman gibi’. Tanpınar’ın dediği gibi bu şehirde ‘Billur bir avize Bursa’da zaman’. Bursa’da yaşayanlar kadar görev alan Büyükşehir Belediye Başkanımız da şanslı. Hanlar Bölgesi’ni açığa çıkartarak sadece Bursa’ya ve Türkiye’ye değil, dünyaya da saklı bir hazinemizi armağan ediyoruz. Burası bir dünya şehridir. Bu şehir için ne yapsak azdır. Böyle bir şehre karşı görevimiz bitmez. Yapılan hizmetler hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanı’mızı ve ekibini de tebrik ediyorum.