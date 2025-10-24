Bursa'nın turizm kimliği ön plana çıkarılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2050 vizyonlu Çevre Düzeni Planı kapsamında turizm sektörünü bir araya getirerek kentin turizm kimliğini güçlendirme hedefini masaya yatırdı. Başkan Mustafa Bozbey, "Sadece ziyaret edilen değil; Yaşanan, hissedilen ve hatırlanan Bursa hedefimize ulaşacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2050 vizyonlu ‘1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’ çalışmaları kapsamında toplumun tüm kesimleriyle buluşmaya devam ediyor. Bölgesel Muhtarlar Çalıştayları ve ‘Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz’ toplantılarıyla 17 ilçede herkesin kente dair görüş ve düşüncelerini dinleyen Büyükşehir Belediyesi, Çevre Düzeni Planı çalışmalarına sektör temsilcileriyle yapılan toplantılarla devam ediyor. Farklı sektörlerin görüş ve önerilerinin doğrudan alınabilmesi amacıyla düzenlenen toplantıların teması, bu kez turizm oldu.

Proje önerileri değerlendirildi

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin yöneticileri, İl Kültür Turizm Müdürlüğü temsilcileri, oda, birlik ve temsilciliklerinden turizm paydaşları katılım gösterdi. Çevre Düzeni Planı Proje Yürütücü Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Terzi’nin sunumu ile başlayan toplantıda, turizm sektörünün mevcut durumu, geleceğe yönelik beklentileri, Çevre Düzeni Planı kararlarına yansıtılması gereken öncelikler ve Bursa’nın 2050 vizyonuna katkı sağlayacak proje önerileri değerlendirildi.

"Amacımız, kentimizin hak ettiği değeri görmesini sağlamak"

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, akademik odalar, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, vatandaşlar ve daha birçok paydaşla katılımcılık ilkesi doğrultusunda kapsayıcı bir plan oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Üzerinde çalıştıkları planın Türkiye’deki tüm illere örnek olacağını vurgulayan Başkan Bozbey, "1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nı hep birlikte şekillendirip ‘Kentin Anayasası’ haline getireceğiz. Bu kapsamda turizm temsilcileri ile bir araya geldik. Bursa’nın 8 bin 500 yıllık tarihi geçmişi var. Amacımız, bu denli tarihi ve kültürel mirasa sahip kentimizin turizm yönünden hak ettiği değeri görmesini sağlamak" dedi.

"Bursa daha fazla değer görmeyi hak ediyor"

Bursa’nın hem kültür hem de doğa turizmine hizmet edebilecek zenginliğe sahip olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Bursa daha fazla değer görmeyi hak ediyor. Çevre Düzeni Planı’nda üzerine yoğunlaşacağımız turizm değerlerimiz ile birlikte Bursa’yı sadece sanayi ve tarım kenti değil; turizm kenti kimliğiyle tanınır hale getirip sektörden aldığımız payı artıracağız. Toplantımıza katılan hocalarımıza ve sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin katkıları ile sadece ziyaret edilen değil, yaşanan, hissedilen ve hatırlanan Bursa hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.