Bursa'nın turizmi bir kez daha masaya yatırıldı

Bursa’nın yılladır turizmden hak ettiği payı almasına yönelik yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Bursa’daki turizm sektöründe çalışmalarını yürüten, otel, seyahat acentesi, alışveriş merkezi ve tur operatörlerinin de içinde bulunduğu sektör temsilcileri, Bursa Turizmcileri ve İş İnsanları Derneği (BURTİD) çatısı altında bir araya geldi.

BURTİD Başkanı Doğan Sager, ilk hedeflerinin Bursa’ya gelen turist sayısı ile şehir turizmindeki pazar çeşitliliğini artıracak planlamaları ortaya koymak olduğunu söyledi.

Bursa’nın turizmine yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla kurulan derneğin ilk toplantısı dün akşam Marigold Bursa Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, BTSO Turizm ve Seyahat Acenteleri Komitesi Başkanı Mehmet Emin Sağer, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Murat Yıldırım ile Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Çakır da katıldı.

İlk toplantısı yapan derneğin yönetim kurulu Başkan Doğan Sağer, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Bilem, Sedat Ateş, Nihat Özmen, Erdal Kaya, Emre Özcoşar, Ali Taşpınar ve Ömer Faruk Kamburoğlu’ndan oluştu.

“Bursa günübirlik ziyaret rotasından çıkmalı”

Bunu yaparken kamu kurumları ve ilgili kurumsal yapılanmalarla ortak hareket etmeye özen göstereceklerinin altını çizen Sager, “Başta Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TÜRSAB ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği ile daha sık ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz. Kurumların tüm organizasyonlarında dernek üyelerimizin gereken desteği vermesini sağlayacağız. Şehrimizin değerlerinin ve imkanlarının tanıtımını daha etkili yöntemlerle yaparak, üyelerimizin iş potansiyelini canlı tutarken, yeni pazarlara girmelerine imkan sağlayacağız. Şehrimizi İstanbul ve çevre illerden günü birlik ziyaret edilen bir rota olmaktan çıkararak, yıl içindeki konaklama sayılarımızı yükseltmek istiyoruz” dedi.

“Uçaklar dolusu turist gelmesi hayal değil”

Turizmde tüm sektörlerde kaliteyi artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Sager, turizm personellerinin eğitimleri konusunda kamu kurumlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Eşsiz bir konuma sahip Bursa’da yenilikçi yaklaşımlarla farklı turizm rotaları oluşturmayı hedeflediklerine vurgu yapan Sager, “Daha çok talep edilen ve sürekliliği olan tur rotaları oluşturmak istiyoruz. Hedeflerimizi bir bir hayata geçirdiğimizde Yenişehir Havaalanı’ndan uçaklar dolusu turistin geldiğini görmek hayal değil. Biz bunu başarabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

“Kamu, sivil toplum işbirliği turizm çıtasını yukarı taşıyacaktır”

BURTİD’in tanıtım toplantısına katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk de 2019 yılından bu yana Bursa turizminde yaptıkları çalışmalarda, kamu sivil toplum işbirliğine büyük önem verdiklerini kaydetti. Bu yeni oluşumla bugüne kadar yapılan çalışmaların üzerine yenilerini ekleyeceklerine inandığını belirten Baştürk, “Kamu kaynaklarını efektif bir şekilde kullanarak Bursa turizminin gelişmesine en çok etki edecek şekilde çalışmak önemli. Bu kapsamda da sivil oluşumlarla bir arada hareket etmek gerekiyor. Kamu, sivil toplum işbirliği Bursa’nın turizm çıtasını yukarı taşıyacak etkenlerden biridir. Bunun en güzel örneklerinden biri geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz ve 3 günde 500 bin ziyaretçiyi ağırladığımız Gastronomi Festivali’dir” şeklinde konuştu.

“En büyük eksik konaklama süreleri”

Bursa turizmindeki en büyük eksiğin konaklama süreleri olduğunun altını çizen Baştürk, Bursa’nın İstanbul’a yakın olmasının avantajı olduğunu ama dezavantajının da konaklama sayılarına ve sürelerine etki ettiğini hatırlattı. Bu sistemi doğru kurgulamak için turizm sektörünün sağlıklı işler hale gelmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Baştürk, yeni oluşumların her zaman sektördeki eksiklerin tamamlanması ve yeni bakış açıları kazandırılması adına fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.