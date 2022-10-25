Bursa'nın yeni cazibe merkezi

Bursalı inşaat firması tarafından yapılan içerisinde konut ve sosyal donatı alanları ile AVM’nin bulunduğu proje şehrin cazibe merkezlerinden biri olmaya aday.

Konut, ofis, otel, sanat ve kültür merkezi, müze, oyun parkı, termal sağlık, estetik ve spor merkezi gibi birçok yapıyı bünyesinde barındıran proje, Alışveriş Merkezi ile de oldukça iddialı geliyor. AVM bölümünün kiralama ve yönetimini profösyonellere emanet eden projede yerli ve yabancı pek çok güçlü marka yakın bir zamanda Bursalılarla buluşacak.

Atış Şirketler Grubu tarafından Bursa’da hayata geçirilen DownTown projesi konsepti, loft daireleri, kültür - sanat alanları ve Alışveriş Merkezi ile farkını ortaya koymaya hazırlanıyor. Perakende sektörünün heyecanla beklediği

Alışveriş Merkezi (AVM) bölümünün kiralama ve yönetimini, Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri yapacak. Basın toplantısıyla duyurulan iş birliği sayesinde pek çok sürpriz marka Bursa’ya gelecek. Toplam kiralanabilir 72 bin metrekarelik alana sahip olan AVM bölümünde şimdiye dek 3 bin 315 metrekarelik alanın sözleşmesi imzalanırken; ulusal ve uluslararası pek çok marka ile de ön sözleşmeler yapılmış durumda. Toplantıda gerçekleşen imza törenine Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış, şirketin CEO’su Ahmet Atış, Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, Pars Toprak A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Erdönmez ile Halil İbrahim Erdönmez katıldı.

Bursa’nın en büyüğü olacak

Konsept projede pek çok önemli markalar mağazalarıyla yer alacak. Basın toplantısında bu iş birliğinden duydukları mutluluğu dile getiren CEO Ahmet Atış, "Yaptığımız bu iş birliğinde, AVM yönetimi alanını en iyisine bıraktığımız için içimiz rahat. Ayrıca yaptığımız işbirliği bununla da kalmayacak, gerek finansal piyasalarda gerekse de üniversite ayağında yapacağımız girişimlerle çalışma sistemlerimizi taçlandıracağız. Biz Proje içindeki her yapılanmada lüksü ve çizgi üstü deneyimleri ziyaretçi ve müşterilerimize sunma amacı ile yola çıktık. Bursa’ya getireceğimiz yeni markalar ve sunacağımız yeni nesil alışveriş deneyimleriyle, şehrin en cazibeli AVM’sini kurma stratejisi çerçevesinde aksiyon alıyoruz. 18 Mart 2023’te açmayı planlıyoruz. Şu anda bununla ilgili planlamalarda yüzde 50 doluluğa da ulaşmış bulunuyoruz. Biz standart bir AVM değil, ziyaretçilerin haftanın üç dört günü gelip vakit geçireceği bir yaşam merkezi kurma amacındayız ” şeklinde konuştu.