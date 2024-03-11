Bursa'nın yeni yaşam alanı Gürsu'da açıldı

80 dönümlük alan üzerine kurulu Gürsu’nun yeni yaşam alanı Gürsu Orman Park açıldı. Gürsu Belediyesi’nin 2023 yılında yapımına başladığı projenin açılışı bir şölen havasında yapıldı.

Dışkaya yolu üzerinde, 80 dönümlük alanda oluşturulan Gürsu Orman Park, misafirlerini ağırlamaya başladı. İçerisinde balon evlerin, kır lokantasının, seyir terasının, at binme alanlarının, piknik ve oturma alanlarının yer aldığı dev tesisin açılışına Gürsulular akın etti.

Uludağ manzaralı Gürsu Orman Park

50 milyon liralık maliyetle hayata geçirilen Gürsu Orman Park’ın açılışına Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve önceki dönem Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Erkan Şekeroğlu, MHP İlçe Başkanı Tahir Akdağ, Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Önceki Dönem Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tesisi çok beğendiğini aktararak, "Mustafa Başkan sayesinde Gürsu’yu Ankara’da bilmeyen, tanımayan yok. İşte bu hizmet sayesinde vatandaşı yeşil ile de buluşturmuş oluyor. 25 proje vaat etmiş, 50 proje yapmış. Hepsini de sizlerin kullanımına sunmuş. İşte gerçek belediyecilik budur. Ben kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Böyle büyük bir hizmeti sizlerle buluşturmak için bir sene önce yapımına başladığımız bu dev tesisi, bugün sizlere hazır bir şekilde sunmanın gurunu yaşıyoruz. Bütün Gürsu’ya hayırlı olsun. İçerisinde dinleneceğiniz, zaman geçirip sosyalleşeceğiniz her türlü detayı düşündük. Hem Bursa Valiliği’nden hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığımız hibe ve desteklerle bugün bütçemizi de yormadan bir projeyi daha bitirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Hepimize hayırlı olsun" dedi.