Bursa organ nakil merkezine kavuşuyor

Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden organ nakil merkezinde karaciğer, böbrek, akciğer, kalp ve kornea gibi birçok organ naklinin gerçekleştirilecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yanına inşa edilen Organ Nakli Merkezi, bodrum katta dahil dört kattan oluşacak. Bin 500 metrekare taban alan üzerine kapalı alan toplamda 5 bin 700 metrekare olacak. İleri düzeyde modern tek kişilik 50 hasta yatağı, üçüncü düzey altı, ikinci düzey beş yoğun bakım yatağı ile hizmet verecek. Merkezi ameliyathanelerle direk bağlantısı olan bina, ileri düzey doku tiplemesi ve immünoloji-moleküler biyoloji araştırma laboratuvarını da bünyesinde barındıracak.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, inşaatın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, organ nakil merkezinin yapımını Bursalı iş adamı Hüseyin Akdemir’in üstlendiğini söyledi. Merkezin kaba inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Yılmaz, karaciğer, böbrek, akciğer, kalp ve kornea gibi birçok organın naklinde önemli görev üstleneceğini kaydetti. Yılmaz, üniversitede organ nakli konusunda uzman bilim insanlarının olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İlave kadrolarla inşaat bittiğinde bu merkezimizi daha fazla destekleyeceğiz. Aynı zamanda iş insanımız yine taahhütleri arasında sağ olsun sadece binayı yapmakla kalmayıp burada gerçekleştirilecek olan birtakım seminerler ve ameliyatlar için yurt dışından uzmanları da buraya getirecek. Bu konuda da her türlü yardımı yapacağını, finansmanı sağlayacağını iş adamımız bize taahhüt etmiş durumda. Bu merkez Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile entegre vaziyette inşa ediliyor. Hastanemiz ve merkezimiz entegre bir biçimde faaliyet gösterdiğinde nasıl ki uzun yıllar Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Güney Marmara’nın merkezi hastanesi, araştırma hastanesi işlevi gördüyse onu şimdi bir organ nakil merkeziyle de destekleyeceğiz ve güçlendireceğiz. İnşallah Türkiye’nin sağlık hizmetlerine büyük katkısı olacak merkezlerden birisi üniversitemize kazandırılmış olacak."

Organ naklinde hızın önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Ana yolların kenarında yer aldığımız için kolay ulaşılabilir bir özelliğimiz var. Civar illerden buraya ulaşmak da çok kolay. Aynı zamanda hemen binanın arkasında bir helikopter pistimiz var. Dolayısıyla organ naklinde hız çok önemli. İcap ettiğinde helikopter hemen merkezin yan tarafına inebilecek. Emeği geçen herkese, özellikle de Bursalı iş adamı Hüseyin Akdemir’e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Yılmaz, organ nakil merkezinin gelecek yıl tamamlanmasının planlandığını sözlerine eklerken, 120 milyona mal olması beklenen merkezde özellikle çoklu çapraz organ naklinin gündemde olduğu günümüzde bu ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak kapasiteye sahip olan bir bina olacak.